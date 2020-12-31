Bernetta » 13 ноя 2022, 13:17

Danchik писал(а): Моя жена скоро отправляется на роды в США, хочу найти ей какое-то сопровождение там, вроде няни, так как сам не могу с ней поехать. Куда лучше обратиться?

Могу вам посоветовать сервис AyiConnect, там самый удобный поиск помощниц по уходу за детьми и нянь, как для детей, так и для беременных. Вам всего лишь нужно будет зарегистрироваться в этом сервисе и вы сможете просматривать информацию о кандидатах на эти должности и читать о них отзывы. Многие мои знакомые в США именно через этот сервис нашли себе хороших помощниц и нянь.