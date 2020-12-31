Няня
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Няня
Сегодня звонила мама, сказала, что не сможет приехать помочь мне с ребенком, у папы проблемы со здоровьем и она остается ухаживать за ним. А у меня ПДР стоит через 4 дня! Смогу ли я так быстро найти няню? Муж в командировке, кому мне старшего то оставлять? Ему всего 1,5 года!
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Няня
Здравствуйте, вообще да, ситуация сложная. Я няню дочери искала почти два месяца, правда, у меня такой спешки не было. Но по своему опыту могу сказать, что хорошая няня малышу может и маму заменить практически, так что не стоит брать первого встречного. Вы попробуйте через агентство поискать, у них обычно есть персонал, причем подберут под возраст вашего сына. Удачных вам родов и не нервничайте, дети все чувствуют!
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Няня
Моя жена скоро отправляется на роды в США, хочу найти ей какое-то сопровождение там, вроде няни, так как сам не могу с ней поехать. Куда лучше обратиться?
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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Re: Няня
Danchik писал(а):Моя жена скоро отправляется на роды в США, хочу найти ей какое-то сопровождение там, вроде няни, так как сам не могу с ней поехать. Куда лучше обратиться?
Могу вам посоветовать сервис AyiConnect, там самый удобный поиск помощниц по уходу за детьми и нянь, как для детей, так и для беременных. Вам всего лишь нужно будет зарегистрироваться в этом сервисе и вы сможете просматривать информацию о кандидатах на эти должности и читать о них отзывы. Многие мои знакомые в США именно через этот сервис нашли себе хороших помощниц и нянь.
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Bernetta
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 16 апр 2020, 14:30
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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