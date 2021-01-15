Flipshaz » 15 янв 2021, 07:39

С соседями запланировали установить детворе площадку. И в связи с этим у нас разгорелся жаркий спор о том, как поступить, купить где-нибудь готовую конструкцию или заказать строительство площадки. Кто нас рассудит?