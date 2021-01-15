Детская площадка
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Детская площадка
С соседями запланировали установить детворе площадку. И в связи с этим у нас разгорелся жаркий спор о том, как поступить, купить где-нибудь готовую конструкцию или заказать строительство площадки. Кто нас рассудит?
- Flipshaz
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 янв 2021, 23:08
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Re: Детская площадка
Я бы тоже готовую конструкцию детского комплекса приобрел, но только в той компании, где мне дадут стопроцентные гарантии того, что она абсолютно безопасна для детей.
- Dkinaret
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 19:46
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Re: Детская площадка
Да установить такую площадку реально и своими руками, так как инструмент без проблем можно купить и даже приборы измерительные , чтобы все точно было. Сам только недавно делал закупки в магазине https://santexworld.ru/category/kontrol ... e-pribory/ и в итоге нормально смог авто отремонтировать и по дому сделать много полезных вещей.
- Selefab
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 16:28
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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