Детская площадка

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Детская площадка

Новое сообщение Flipshaz » 15 янв 2021, 07:39

С соседями запланировали установить детворе площадку. И в связи с этим у нас разгорелся жаркий спор о том, как поступить, купить где-нибудь готовую конструкцию или заказать строительство площадки. Кто нас рассудит?


Flipshaz
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2021, 23:08
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Re: Детская площадка

Новое сообщение Dkinaret » 15 янв 2021, 07:40

Я бы тоже готовую конструкцию детского комплекса приобрел, но только в той компании, где мне дадут стопроцентные гарантии того, что она абсолютно безопасна для детей.
Dkinaret
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 19:46
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Re: Детская площадка

Новое сообщение Selefab » 15 янв 2021, 07:41

Да установить такую площадку реально и своими руками, так как инструмент без проблем можно купить и даже приборы измерительные , чтобы все точно было. Сам только недавно делал закупки в магазине https://santexworld.ru/category/kontrol ... e-pribory/ и в итоге нормально смог авто отремонтировать и по дому сделать много полезных вещей.
Selefab
 
Сообщения: 4
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