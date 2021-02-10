Блендер для кормления ребенка

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Блендер для кормления ребенка

Новое сообщение EugeneS » 10 фев 2021, 16:05

Добрый день, ребята подскажите пожалуйста хороший блендер, чтобы хорошо дробил еду. Мне очень нужен для маленького ребенка, ему пока нельзя есть крупную еду, а только супчики, разную такую еду.


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Re: Блендер для кормления ребенка

Новое сообщение FrenklSize » 10 фев 2021, 16:06

Нельзя есть крупную еду? С каких пор нельзя есть ребенку крупную еду, впервые слышу вообще. Если нужен хороший то идите посмотрите в местном магазине, в интернете никогда ничего не заказывал, пока не собираюсь.
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Re: Блендер для кормления ребенка

Новое сообщение EugeneS » 10 фев 2021, 16:06

Ну видимо у вас ребенка нету, маленькому ребенку нельзя есть крупную еду, может подавиться. Зубиков пока что мало, жевать сложно. Посоветовали купить блендер для дробления еды. Вот собираюсь купить, осталось только выбрать.
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Re: Блендер для кормления ребенка

Новое сообщение IvanovIvan » 10 фев 2021, 16:07

EugeneS писал(а):Добрый день, ребята подскажите пожалуйста хороший блендер, чтобы хорошо дробил еду. Мне очень нужен для маленького ребенка, ему пока нельзя есть крупную еду, а только супчики, разную такую еду.

Здравствуйте, с такой ситуацией как у вас не сталкивался. Но знаю где можно купить хороший блендер https://allo.ua/ru/products/blendery/ по скидкам.

Я сам тут брал блендер, выбирал от фирмы Бош. Остался доволен покупкой, дробит как нужно. Не сломался, работает без перебоев. Я считаю что за такую цену это очень хорошо. Выбирал с разными насадками, с удобной ручкой также хорошим материалом устройства. Ведь не хочется покупать каждый месяц/год новый блендер, а если брать то стоящую вещь.

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Re: Блендер для кормления ребенка

Новое сообщение ira19840 » 08 апр 2021, 14:43

Самого простого будет достаточно.
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