IvanovIvan » 10 фев 2021, 16:07

EugeneS писал(а): Добрый день, ребята подскажите пожалуйста хороший блендер, чтобы хорошо дробил еду. Мне очень нужен для маленького ребенка, ему пока нельзя есть крупную еду, а только супчики, разную такую еду.

Здравствуйте, с такой ситуацией как у вас не сталкивался. Но знаю где можно купить хороший блендер https://allo.ua/ru/products/blendery/ по скидкам.

Я сам тут брал блендер, выбирал от фирмы Бош. Остался доволен покупкой, дробит как нужно. Не сломался, работает без перебоев. Я считаю что за такую цену это очень хорошо. Выбирал с разными насадками, с удобной ручкой также хорошим материалом устройства. Ведь не хочется покупать каждый месяц/год новый блендер, а если брать то стоящую вещь.