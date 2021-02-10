Блендер для кормления ребенка
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Блендер для кормления ребенка
Добрый день, ребята подскажите пожалуйста хороший блендер, чтобы хорошо дробил еду. Мне очень нужен для маленького ребенка, ему пока нельзя есть крупную еду, а только супчики, разную такую еду.
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EugeneS
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Блендер для кормления ребенка
Нельзя есть крупную еду? С каких пор нельзя есть ребенку крупную еду, впервые слышу вообще. Если нужен хороший то идите посмотрите в местном магазине, в интернете никогда ничего не заказывал, пока не собираюсь.
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FrenklSize
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:10
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Re: Блендер для кормления ребенка
Ну видимо у вас ребенка нету, маленькому ребенку нельзя есть крупную еду, может подавиться. Зубиков пока что мало, жевать сложно. Посоветовали купить блендер для дробления еды. Вот собираюсь купить, осталось только выбрать.
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EugeneS
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Блендер для кормления ребенка
EugeneS писал(а):Добрый день, ребята подскажите пожалуйста хороший блендер, чтобы хорошо дробил еду. Мне очень нужен для маленького ребенка, ему пока нельзя есть крупную еду, а только супчики, разную такую еду.
Здравствуйте, с такой ситуацией как у вас не сталкивался. Но знаю где можно купить хороший блендер https://allo.ua/ru/products/blendery/ по скидкам.
Я сам тут брал блендер, выбирал от фирмы Бош. Остался доволен покупкой, дробит как нужно. Не сломался, работает без перебоев. Я считаю что за такую цену это очень хорошо. Выбирал с разными насадками, с удобной ручкой также хорошим материалом устройства. Ведь не хочется покупать каждый месяц/год новый блендер, а если брать то стоящую вещь.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Блендер для кормления ребенка
Самого простого будет достаточно.
- ira19840
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 мар 2020, 11:52
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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