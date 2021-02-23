Ну а вот интересует меня возможность как раз подбора предложения на поиск и подбор анкет, помогите определится с тем где анкеты ведущих на подобное мероприятие найти?
Ведущий на детскую вечеринку
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Ведущий на детскую вечеринку
В начале мая предстоит вечеринка для детей, стал вопрос о том чтоб найти ведущего или хорошею группу детских ведущих, для детской вечеринки.
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Serafima
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 авг 2019, 18:29
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Re: Ведущий на детскую вечеринку
Попробуйте на досках объявлении вроде Kinocasta предложения найти...
Конкретно по поводу возможных вариантов, обратите внимание что как раз на доске объявлении выше представлены ведущие на мероприятие, причем представлено предложение в хорошем собой ассортименте.
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Сабрина
- Писатель
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- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Ведущий на детскую вечеринку
Пригласите на свой праздник профессионального диджея. Будьте спокойны за качество услуг - диджей на мероприятие.
- georgen
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 13:44
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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