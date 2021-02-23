Ведущий на детскую вечеринку

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Ведущий на детскую вечеринку

Новое сообщение Serafima » 23 фев 2021, 20:15

В начале мая предстоит вечеринка для детей, стал вопрос о том чтоб найти ведущего или хорошею группу детских ведущих, для детской вечеринки.

Ну а вот интересует меня возможность как раз подбора предложения на поиск и подбор анкет, помогите определится с тем где анкеты ведущих на подобное мероприятие найти?



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Re: Ведущий на детскую вечеринку

Новое сообщение Сабрина » 26 фев 2021, 09:37

Попробуйте на досках объявлении вроде Kinocasta предложения найти...

Конкретно по поводу возможных вариантов, обратите внимание что как раз на доске объявлении выше представлены ведущие на мероприятие, причем представлено предложение в хорошем собой ассортименте.

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Сабрина
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Re: Ведущий на детскую вечеринку

Новое сообщение georgen » 30 дек 2021, 09:58

Пригласите на свой праздник профессионального диджея. Будьте спокойны за качество услуг - диджей на мероприятие.
georgen
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