Неспокойный ребенок

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Неспокойный ребенок

Новое сообщение otello34 » 09 май 2021, 21:30

Всем привет! Подскажите, кто-нибудь пробовал белый шум для детей? Народ очень хвалит, говорят, что помогает ребенку быстро заснуть. А то у нас проблема, ребенок отказывается спать по ночам, зато днем часами спит. Хотим попробовать белый шум


otello34
Читатель
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 апр 2019, 19:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Дети

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group