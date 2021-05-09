Неспокойный ребенок
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Неспокойный ребенок
Всем привет! Подскажите, кто-нибудь пробовал белый шум для детей? Народ очень хвалит, говорят, что помогает ребенку быстро заснуть. А то у нас проблема, ребенок отказывается спать по ночам, зато днем часами спит. Хотим попробовать белый шум
- otello34
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 30 апр 2019, 19:09
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