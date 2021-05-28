Какое имя лучше выбрать для малыша?
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Какое имя лучше выбрать для малыша?
Привет, недавно мы столкнулись с вопросом выбора имени для нашей дочери, в итоге остановились на имени Кристина. Определиться с именем нам помог справочник имен от бэби.ру, здесь огромная база имен с характеристиками и историей происхождения: https://www.baby.ru/names/
- NastyaBeletskaya
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 май 2021, 15:35
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