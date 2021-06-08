Поиск песенок для ребенка

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Поиск песенок для ребенка

Новое сообщение OlgaDar » 08 июн 2021, 00:37

Подскажите где найти песенки для малышки 2 лет, единственное что нашли сайт https://babysongs.ru/articles/pesni-dlya-detey-2-let - но хотелось более большой выбор песен для детей найти. Может есть сайты специальные с детскими колыбельными и песенками?


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OlgaDar
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Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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