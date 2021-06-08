Поиск песенок для ребенка
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Поиск песенок для ребенка
Подскажите где найти песенки для малышки 2 лет, единственное что нашли сайт https://babysongs.ru/articles/pesni-dlya-detey-2-let - но хотелось более большой выбор песен для детей найти. Может есть сайты специальные с детскими колыбельными и песенками?
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OlgaDar
- Писатель
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- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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