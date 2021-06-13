Игрушки
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Игрушки
Какие игрушки подойдут девочке на подарок?
- KristoferUA
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 31 май 2020, 02:58
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Re: Игрушки
Девочке на день рождение, можно заказать в магазине игрушек Na-na, что нибудь из игрушек бытовой техники для детей https://www.na-na.ua/igrushki/detskaya- ... -tekhnika/ . Здесь очень хорошие наборы бытовой техники для детей. Я своей дочери на пять лет заказывала, вот такой набор доски гладильной с утюгом
- Михаил27
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 15 сен 2019, 12:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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