Игрушки

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Игрушки

Новое сообщение KristoferUA » 13 июн 2021, 12:43

Какие игрушки подойдут девочке на подарок?


KristoferUA
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 31 май 2020, 02:58
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Re: Игрушки

Новое сообщение Михаил27 » 13 июн 2021, 23:14

Девочке на день рождение, можно заказать в магазине игрушек Na-na, что нибудь из игрушек бытовой техники для детей https://www.na-na.ua/igrushki/detskaya- ... -tekhnika/ . Здесь очень хорошие наборы бытовой техники для детей. Я своей дочери на пять лет заказывала, вот такой набор доски гладильной с утюгом

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Михаил27
Читатель
 
Сообщения: 9
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