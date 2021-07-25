Аналитические способности
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Аналитические способности
Развить у ребёнка аналитические способности, а также научить хорошему устному счёту можно с помощью обучения в школе https://soroban.ru/timetable/sankt-peterburg/ Научившись логически мыслить, ребёнок сможет разработать грамотную стратегию действий в любой ситуации.
- Davidos
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- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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