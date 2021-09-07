Как должна проходить адаптация ребенка к условиям детского сада?

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Как должна проходить адаптация ребенка к условиям детского сада?

Новое сообщение Columbine » 07 сен 2021, 17:51

Девушки, посоветуйте, как подготовить ребенка к условиям детского сада. Как должна проходить адаптация, чтобы малыш не устраивал истерик, не ходил и не болел? Нам уже 2,5 года (девочка), мы очень своенравная, любим устраивать истерики. Мамочки, как вы готовили своих малышей к детскому саду, что делали — делитесь советами в комментариях. Всем спасибо!


Columbine
 
Сообщения: 2
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Re: Как должна проходить адаптация ребенка к условиям детского сада?

Новое сообщение Sailor » 07 сен 2021, 17:55

Вот что такое и как должна проходить адаптация ребенка к условиям детского сада, чтобы малыш быстро привык к воспитателям и сверстникам. Мам детально расписаны все этапы адаптации, есть рекомендации по подготовке малыша, чтобы облегчить и сократить период адаптации. Есть также советы психологов и врачей, чтобы максимально снизить стресс и избежать серьезных заболеваний при посещении дошкольного учреждения.
Sailor
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:23
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