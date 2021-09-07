Как должна проходить адаптация ребенка к условиям детского сада?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Как должна проходить адаптация ребенка к условиям детского сада?
Девушки, посоветуйте, как подготовить ребенка к условиям детского сада. Как должна проходить адаптация, чтобы малыш не устраивал истерик, не ходил и не болел? Нам уже 2,5 года (девочка), мы очень своенравная, любим устраивать истерики. Мамочки, как вы готовили своих малышей к детскому саду, что делали — делитесь советами в комментариях. Всем спасибо!
- Columbine
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:28
-
Re: Как должна проходить адаптация ребенка к условиям детского сада?
Вот что такое и как должна проходить адаптация ребенка к условиям детского сада, чтобы малыш быстро привык к воспитателям и сверстникам. Мам детально расписаны все этапы адаптации, есть рекомендации по подготовке малыша, чтобы облегчить и сократить период адаптации. Есть также советы психологов и врачей, чтобы максимально снизить стресс и избежать серьезных заболеваний при посещении дошкольного учреждения.
- Sailor
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:23
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3