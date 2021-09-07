Columbine » 07 сен 2021, 17:51

Девушки, посоветуйте, как подготовить ребенка к условиям детского сада. Как должна проходить адаптация, чтобы малыш не устраивал истерик, не ходил и не болел? Нам уже 2,5 года (девочка), мы очень своенравная, любим устраивать истерики. Мамочки, как вы готовили своих малышей к детскому саду, что делали — делитесь советами в комментариях. Всем спасибо!