Автокресло для ребенка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Автокресло для ребенка
Посоветуйте пожалуйста какое автокресло для ребенка лучше всего взять?
- Альма
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 сен 2021, 00:57
-
Re: Автокресло для ребенка
Есть рейтинги автокресел исходя из качества - вот на них обрати внимание, потому что такие рейтинги честные. Еще очень советую почитать какое автокресло выбрать для ребенка вот тут - здесь очень правильные советы дают.
- Рибон
- Читатель
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2