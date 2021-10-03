Автокресло для ребенка

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Автокресло для ребенка

Новое сообщение Альма » 03 окт 2021, 15:20

Посоветуйте пожалуйста какое автокресло для ребенка лучше всего взять?


Альма
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2021, 00:57
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Re: Автокресло для ребенка

Новое сообщение Рибон » 03 окт 2021, 15:58

Есть рейтинги автокресел исходя из качества - вот на них обрати внимание, потому что такие рейтинги честные. Еще очень советую почитать какое автокресло выбрать для ребенка вот тут - здесь очень правильные советы дают.
Рибон
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Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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