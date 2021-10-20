Детский аллерголог в Москве
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Детский аллерголог в Москве
Доброго времени суток. У сына появились пятна по всему телу, есть небольшой зуд. Думали, что это ветрянка, но мы ею уже переболели. По вечерам закладывает нос, лечимся народными средствами, но нужно все0таки обратиться к врачу. Посоветуйте детского аллерголога в Москве.
- gohkadd
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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Re: Детский аллерголог в Москве
У нас тоже была такая проблема, кашель и постоянно был заложен нос, часто чихал. Мы обратились за помощью к детскому аллергологу в Москве. На первой консультации доктор послушал ребенка, уточнил все до деталей по поводу симптомов. В больнице имеется собственная лаборатория, ответов анализа, слава богу, ждать долго не нужно было.. Нам назначили медикаментозное лечение и ингаляции, все симптомы ушли и больше жалоб не было.
- Aleksandra94
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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