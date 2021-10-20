gohkadd » 20 окт 2021, 19:01

Доброго времени суток. У сына появились пятна по всему телу, есть небольшой зуд. Думали, что это ветрянка, но мы ею уже переболели. По вечерам закладывает нос, лечимся народными средствами, но нужно все0таки обратиться к врачу. Посоветуйте детского аллерголога в Москве.