Детский аллерголог в Москве

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Детский аллерголог в Москве

Новое сообщение gohkadd » 20 окт 2021, 19:01

Доброго времени суток. У сына появились пятна по всему телу, есть небольшой зуд. Думали, что это ветрянка, но мы ею уже переболели. По вечерам закладывает нос, лечимся народными средствами, но нужно все0таки обратиться к врачу. Посоветуйте детского аллерголога в Москве.


gohkadd
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Re: Детский аллерголог в Москве

Новое сообщение Aleksandra94 » 20 окт 2021, 23:11

У нас тоже была такая проблема, кашель и постоянно был заложен нос, часто чихал. Мы обратились за помощью к детскому аллергологу в Москве. На первой консультации доктор послушал ребенка, уточнил все до деталей по поводу симптомов. В больнице имеется собственная лаборатория, ответов анализа, слава богу, ждать долго не нужно было.. Нам назначили медикаментозное лечение и ингаляции, все симптомы ушли и больше жалоб не было.
Aleksandra94
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