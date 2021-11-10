victorshast1 » 10 ноя 2021, 19:39

Жизнь меняется через нас. А что для этого нужно? Российский Научный Журнал в 2020 году опубликовал открытие, которое сделал учёный, психолог и психотерапевт Иван Владимирович Комлев. Им описаны "Родительские структуры личности по Комлеву", которые в бессознательном представлены образами матери и отца и нераздельно связанным с образом нас самих, доминируют в нашем я. То есть бессознательное человека на глубоких уровнях не разделяет себя с родителями, а формирует общий образ и исходя из того чем он "наполнен" формирует наше состояние, установки, поведение. Улучшая бессознательную "окраску" информации о наших родителях меняется жизнь кардинально и на автомате. Как это сделать? Всегда можно слелать всё лучше через влияние сильного человека и получить приятные изменения, мощный внутренний ресурс сегодня и завтра. На страницах Иван Комлев выкладывет много инетересных терапий и не только об этом открытии, так как он ведёт частную практику, проводит свободные выступления с приятным подсознательным воздействием. Издана книга "Родители во мне" и ней можно много о себе узнать, применить в жизнь. Также есть полугодовая программа которая меняет жизнь на "до и после", со слов участников. Иван Владимирович повышает квалификацию пихологов и психотерапевтов, полезен всем кто занят в сфере культуры, имеет влиянияе на людей и помогает людям.

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