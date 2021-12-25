Батут напрокат Москва

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Батут напрокат Москва

Новое сообщение Альма » 25 дек 2021, 03:13

Друзья, у меня вопросик к Вам есть: можно ли вообще взять где-то напрокат батут для детского праздника или же это утопия?


Альма
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Re: Батут напрокат Москва

Новое сообщение Рибон » 25 дек 2021, 03:37

Ну почему же утопия) Мы каждый год вот уже на протяжении 5ти лет деткам батуты берем - получается и удобно, и недорого. Есть просто одно место в Москве, где прокат батутов действительно на приятных условиях предлагают, по этому мы только с ними и сотрудничаем)
Рибон
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