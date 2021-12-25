Батут напрокат Москва
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Батут напрокат Москва
Друзья, у меня вопросик к Вам есть: можно ли вообще взять где-то напрокат батут для детского праздника или же это утопия?
- Альма
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 29 сен 2021, 00:57
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Re: Батут напрокат Москва
Ну почему же утопия) Мы каждый год вот уже на протяжении 5ти лет деткам батуты берем - получается и удобно, и недорого. Есть просто одно место в Москве, где прокат батутов действительно на приятных условиях предлагают, по этому мы только с ними и сотрудничаем)
- Рибон
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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