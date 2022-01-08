Курсы для детей
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Курсы для детей
Привет! Посоветуйте какие то интересные онлайн курсы для детей от 6 лет?
- Rotary
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
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Re: Курсы для детей
Мне кажется в таком возрасте уже можно ориентироваться на желания и интересы ребенка, могу подсказать вам только одну идею, а именно детские компьютерные курсы, там есть как раз программы для малышей 6-7 лет по программированию и робототехнике) Занятия очные и онлайн, мне больше нравится второй вариант, не нужно ребенка никуда везти и тд)
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Arinka
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 02:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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