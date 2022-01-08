Курсы для детей

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Курсы для детей

Новое сообщение Rotary » 08 янв 2022, 18:56

Привет! Посоветуйте какие то интересные онлайн курсы для детей от 6 лет?


Rotary
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
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Re: Курсы для детей

Новое сообщение Arinka » 09 янв 2022, 16:23

Мне кажется в таком возрасте уже можно ориентироваться на желания и интересы ребенка, могу подсказать вам только одну идею, а именно детские компьютерные курсы, там есть как раз программы для малышей 6-7 лет по программированию и робототехнике) Занятия очные и онлайн, мне больше нравится второй вариант, не нужно ребенка никуда везти и тд)
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Arinka
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 02:28
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