dytsvit » 26 мар 2022, 16:03

Перед тем как выбирать игрушку, нужно определиться какой у вас бюджет, т е сколько денег вы готовы потратить на игрушку.

В таком маленьком возрасте я бы предложил посмотреть на игрушечную еду. Например вот здесь - https://dytsvit.com/igrushki/nabory/produkty-ovoschi-frukty/.

Выбор очень интересный и такая игрушка всегда необходима для ребенка.