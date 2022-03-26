Игрушечные фрукты и овощи

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Игрушечные фрукты и овощи

Новое сообщение dytsvit » 26 мар 2022, 16:03

Перед тем как выбирать игрушку, нужно определиться какой у вас бюджет, т е сколько денег вы готовы потратить на игрушку.

В таком маленьком возрасте я бы предложил посмотреть на игрушечную еду. Например вот здесь - https://dytsvit.com/igrushki/nabory/produkty-ovoschi-frukty/.

Выбор очень интересный и такая игрушка всегда необходима для ребенка.Изображение



dytsvit
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 мар 2022, 15:37
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Дети

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group