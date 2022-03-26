В таком маленьком возрасте я бы предложил посмотреть на игрушечную еду. Например вот здесь - https://dytsvit.com/igrushki/nabory/produkty-ovoschi-frukty/.
Выбор очень интересный и такая игрушка всегда необходима для ребенка.
Модераторы: more, bot, translate
В таком маленьком возрасте я бы предложил посмотреть на игрушечную еду. Например вот здесь - https://dytsvit.com/igrushki/nabory/produkty-ovoschi-frukty/.
Выбор очень интересный и такая игрушка всегда необходима для ребенка.
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