Где хороший выбор разнообразных заграничных напитков

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Где хороший выбор разнообразных заграничных напитков

Новое сообщение meggi » 28 июн 2022, 23:29

Где хороший выбор разнообразных заграничных напитков, у нас будет скоро юбилей хотим заказать на большую компанию.


meggi
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 14:59
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Re: Где хороший выбор разнообразных заграничных напитков

Новое сообщение Алексим » 29 июн 2022, 07:59

Не люблю принципе такие напитки да не очень они хорошо влияют на здоровье лучше их не покупать
Алексим
 
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Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 14:56
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Re: Где хороший выбор разнообразных заграничных напитков

Новое сообщение Semen_121 » 29 июн 2022, 13:28

Если вы имеете в виду coca-cola, fanta и другие напитки советую их купить вот здесь https://freetime-msk.ru/ в этом магазине действительно большой ассортимент различных напитков, можете заказать доставку прямо сейчас.
Semen_121
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 июн 2022, 13:26
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