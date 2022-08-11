Частный садик для ребенка в Одинцово

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Частный садик для ребенка в Одинцово

Новое сообщение Константин Васильевич » 11 авг 2022, 18:51

Какой хороший частный садик для ребенка в Одинцово выбрать и сколько стоить будет?


Константин Васильевич
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Re: Частный садик для ребенка в Одинцово

Новое сообщение Senindmitriy » 11 авг 2022, 22:52

Ну там по ценам нужно непосредственно смотреть, они же меняются постоянно. Думаю от 15 тысяч
Senindmitriy
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Re: Частный садик для ребенка в Одинцово

Новое сообщение Григорий Савченко » 12 авг 2022, 15:55

Цены конечно варьируются, но выбрать садик хороший спокойно можно. Сами вот своего ребенка отдали сюда - https://votchinasochi.ru классный частный садик, где уклон английского языка кстати, что очень важно. Так что можете попробовать рассмотреть данный вариант.
Григорий Савченко
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