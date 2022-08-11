Частный садик для ребенка в Одинцово
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Частный садик для ребенка в Одинцово
Какой хороший частный садик для ребенка в Одинцово выбрать и сколько стоить будет?
- Константин Васильевич
- Читатель
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
-
Re: Частный садик для ребенка в Одинцово
Ну там по ценам нужно непосредственно смотреть, они же меняются постоянно. Думаю от 15 тысяч
- Senindmitriy
- Читатель
-
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
-
Re: Частный садик для ребенка в Одинцово
Цены конечно варьируются, но выбрать садик хороший спокойно можно. Сами вот своего ребенка отдали сюда - https://votchinasochi.ru классный частный садик, где уклон английского языка кстати, что очень важно. Так что можете попробовать рассмотреть данный вариант.
- Григорий Савченко
- Читатель
-
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1