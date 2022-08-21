ElenaBayira » 21 авг 2022, 19:23

Смотрите, для решения вашей задачи, я не рекомендую использовать масляные радиаторы категорически они только сушат воздух. В квартире у родственников была схожая проблема, решили её за счёт такого вот конвектино-инфракрасного обогревателя

На мой взгляд, идеальное устройство, не сушит воздух, нет не приятных запахов и экономичен в плане потребления электроэнергии