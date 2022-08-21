Обогреватель в детскую комнату

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Обогреватель в детскую комнату

Новое сообщение VicotrSmolov » 21 авг 2022, 19:05

Доброго времени суток обитателям rusbg.com, назрел вопрос относительно покупки дополнительного обогревателя в детскую комнату, очень холодный пол у нас, думаем использовать обогреватель, правда пока не можем выбрать какой именно масляный, конвектор или возможно инфракрасный.


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Re: Обогреватель в детскую комнату

Новое сообщение ElenaBayira » 21 авг 2022, 19:12

Довольно странная ситуация, а как обстоит ситуация в других комнатах, там так же есть проблема "холодного пола"?
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Re: Обогреватель в детскую комнату

Новое сообщение VicotrSmolov » 21 авг 2022, 19:19

В других комнатах такого нет, возможно, это как то связанно с планировкой квартиры. Вообще у нас уголковая квартира в панельном доме, возможно именно поэтому эта комната так сильно продувается с двух сторон.
VicotrSmolov
 
Сообщения: 3
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Re: Обогреватель в детскую комнату

Новое сообщение ElenaBayira » 21 авг 2022, 19:23

Смотрите, для решения вашей задачи, я не рекомендую использовать масляные радиаторы категорически они только сушат воздух. В квартире у родственников была схожая проблема, решили её за счёт такого вот конвектино-инфракрасного обогревателя

Изображение

На мой взгляд, идеальное устройство, не сушит воздух, нет не приятных запахов и экономичен в плане потребления электроэнергии

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Сообщения: 2
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Re: Обогреватель в детскую комнату

Новое сообщение VicotrSmolov » 21 авг 2022, 19:23

Большое спасибо! Учту ваш совет!
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Re: Обогреватель в детскую комнату

Новое сообщение irinabelaya » 13 дек 2023, 22:16

по обогревателям для комнаты для квартиры, для любого помещения рекомендую использовать керамические, вот тут смотрите https://heaters-uden-s.com/en/ качество классное и обогрев экономный. гарантия 5 лет. 8-)
irinabelaya
 
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