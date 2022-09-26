Где можно почитать интересную книгу?

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Где можно почитать интересную книгу?

Новое сообщение roman27 » 26 сен 2022, 22:35

Всем привет, хочу начать себе читать какую-то книгу интересную про фантастику что то например, только не знаю где можно найти?


roman27
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Re: Где можно почитать интересную книгу?

Новое сообщение revo11 » 26 сен 2022, 23:11

Да я думаю можете попробовать почитать не книги, а вот разные истории и мини рассказы от людей на сайте ranobelib, тут столько разных категорий историй что сможете точно найти что то на свой вкус либо даже самому что то написать чтобы люди читали, я очень люблю тут категорию фантастики...
revo11
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