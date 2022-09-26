Где можно почитать интересную книгу?
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Где можно почитать интересную книгу?
Всем привет, хочу начать себе читать какую-то книгу интересную про фантастику что то например, только не знаю где можно найти?
- roman27
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
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Re: Где можно почитать интересную книгу?
Да я думаю можете попробовать почитать не книги, а вот разные истории и мини рассказы от людей на сайте ranobelib, тут столько разных категорий историй что сможете точно найти что то на свой вкус либо даже самому что то написать чтобы люди читали, я очень люблю тут категорию фантастики...
- revo11
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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