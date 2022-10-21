Программирование для детей
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Программирование для детей
По исследованиям - программирование для детей, так же как и шахматы развивает логическое, стратегическое и творческое мышление. Изучение языков программирования для детей имеет много преимуществ, которые влияют на его общее развитие. Самые популярные школы программирования для детей Вы можете посмотреть здесь childrens-programming.com Это единственный полноценный агрегатор для родителей, который поможет наиболее быстро и эффективно погрузить ребенка в мир цифровых технологий. Подробнее здесь http://solncewo.liveforums.ru/viewtopic.php?id=8414
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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Re: Программирование для детей
А если взрослый уже хочет учиться ?
- Amigos
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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