Программирование для детей

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Программирование для детей

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 21 окт 2022, 22:06

По исследованиям - программирование для детей, так же как и шахматы развивает логическое, стратегическое и творческое мышление. Изучение языков программирования для детей имеет много преимуществ, которые влияют на его общее развитие. Самые популярные школы программирования для детей Вы можете посмотреть здесь childrens-programming.com Это единственный полноценный агрегатор для родителей, который поможет наиболее быстро и эффективно погрузить ребенка в мир цифровых технологий. Подробнее здесь http://solncewo.liveforums.ru/viewtopic.php?id=8414


cossotectsuvwyi95
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Сообщения: 296
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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Re: Программирование для детей

Новое сообщение Amigos » 26 май 2023, 21:26

А если взрослый уже хочет учиться ?
Amigos
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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