С чего начать обучение робототехнике?
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С чего начать обучение робототехнике?
Всем привет! После выставки роботов с сыном, у него появился интерес к роботам, созданию их. Подскажите есть что-то для детей что-то? Литература, курсы, кружки.
- natad820
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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