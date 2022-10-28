С чего начать обучение робототехнике?

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С чего начать обучение робототехнике?

Новое сообщение natad820 » 28 окт 2022, 23:26

Всем привет! После выставки роботов с сыном, у него появился интерес к роботам, созданию их. Подскажите есть что-то для детей что-то? Литература, курсы, кружки.


natad820
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