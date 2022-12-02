Подарок девочке на день рождение!
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Подарок девочке на день рождение!
Друзья, я впервые иду на именины к девочке, которой исполняется 6 лет, подскажите, какой подарок ей выбрать? Может вместе с идеями, подскажите магазины, в которых можно купить такие товары. Буду вам благодарен.
- Василий
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Re: Подарок девочке на день рождение!
Я все игрушки для своих девочек покупать буду по интернету, там огромный выбор и к тому же цены приятные, перед каждым праздником туда захожу и выбираем вместе, что бы нам хотелось.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Подарок девочке на день рождение!
У меня у самой дочка, могу подсказать, от какой игрушки она бы не отказалась точно, от кукольного домика, огромного, двух, а то и трехэтажного. Так что имейте ввиду, надеюсь сумел вам помочь.
- Василий
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Re: Подарок девочке на день рождение!
Василий писал(а):У меня у самой дочка, могу подсказать, от какой игрушки она бы не отказалась точно, от кукольного домика, огромного, двух, а то и трехэтажного. Так что имейте ввиду, надеюсь сумел вам помочь.
Если сами не можете выбрать, заходите в интернет-магазин ЖЖУК, там в разделе игровые наборы https://zhuk.ua/ru/igrovi-nabori/ большой ассортимент крутых игрушек по доступным ценам.
Мы с моими детками часто туда заходим перед праздниками и уже вместе выбираем игрушки, которые нравятся им, и подходят по цене родителям.
К примеру в этот раз нам приглянулся набор для творчества Bambi заказали, вот ждем, сегодня должен прийти, будем рисовать с удовольствием.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Подарок девочке на день рождение!
Очень много вариантов для подарка есть. Или деньги подарите.
- igrykrulit@mail.ru
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 30 сен 2021, 12:10
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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