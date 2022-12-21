Где купить конструктор НиндзяГо?

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Где купить конструктор НиндзяГо?

Новое сообщение IntoSpace » 21 дек 2022, 09:23

Хотим сделать подарок ребенку на новый год, подскажите где купить НиндзяГо?


IntoSpace
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Где купить конструктор НиндзяГо?

Новое сообщение max777 » 21 дек 2022, 10:11

Рекомендую вам купить аналог лего ниндзяго ваш ребенок точно оценит такой подарок, мой вот давно просил себе и наконец таки решили купить ему в этом магазине, здесь цена не высокая, доставка тоже быстра обратите внимание!
max777
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Сообщения: 55
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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