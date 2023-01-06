Подскажите хороший детский сериал?

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Подскажите хороший детский сериал?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 06 янв 2023, 23:20

Детям скучно на выходные дома, нечем занять их, вот хотелось бы найти для них хороший сериал, что посоветуете?


samoeglavnoe**
 
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Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Подскажите хороший детский сериал?

Новое сообщение IntoSpace » 06 янв 2023, 23:57

Посмотрите здесь https://likefilmdb.ru/list/serialy-pro-detej/ подберите для себя сериал, тут дают рекомендацию на 100 сериалов про детей, и все такие классные, многие из моего детства, я вот тоже с детьми с удовольствием смотрю.
IntoSpace
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