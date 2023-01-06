Подскажите хороший детский сериал?
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Подскажите хороший детский сериал?
Детям скучно на выходные дома, нечем занять их, вот хотелось бы найти для них хороший сериал, что посоветуете?
- samoeglavnoe**
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Подскажите хороший детский сериал?
Посмотрите здесь https://likefilmdb.ru/list/serialy-pro-detej/ подберите для себя сериал, тут дают рекомендацию на 100 сериалов про детей, и все такие классные, многие из моего детства, я вот тоже с детьми с удовольствием смотрю.
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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