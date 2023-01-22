Ребенку нужен нормальный микроскоп

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Ребенку нужен нормальный микроскоп

Новое сообщение LVS » 22 янв 2023, 21:35

Помогите подобрать микроскоп ребенку, нужен нормальный не детский как в магазинах


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Re: Ребенку нужен нормальный микроскоп

Новое сообщение hipe » 23 янв 2023, 10:45

Можно взять микроскоп нормальный сразу но будет не менее 1,5 тысячи баксов
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Re: Ребенку нужен нормальный микроскоп

Новое сообщение Prokl » 23 янв 2023, 17:50

Не, дешевле можете найти видел я точно были в магазинах и до 500
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Re: Ребенку нужен нормальный микроскоп

Новое сообщение glebushka » 23 янв 2023, 21:44

Микроскопы говорите интересуют вас, вообще когда искали в школьную лабораторию приличный микроскоп то изучили массу предложений и только подходящий был на этом сайте https://veber.ru/ решено даже было купить там их две штуки, плюс позже еще и телескоп там заказал я, отличный магазин с отличной ценовой политикой и отношением к покупателям, а это немаловажное значение имеет говорю вам серьезно
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Re: Ребенку нужен нормальный микроскоп

Новое сообщение LVS » 30 май 2023, 18:03

Спасибо за помощь, отличный магазин мне кажется
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Re: Ребенку нужен нормальный микроскоп

Новое сообщение ofbtu » 30 май 2023, 21:16

Микроскоп для лаборатории купили тут https://psc.by если вдруг нужен серьезный то это к ним, они предлагают достаточно широкую линейку микроскопов сейчас вот именно
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