Ребенку нужен нормальный микроскоп
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Ребенку нужен нормальный микроскоп
Помогите подобрать микроскоп ребенку, нужен нормальный не детский как в магазинах
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Ребенку нужен нормальный микроскоп
Можно взять микроскоп нормальный сразу но будет не менее 1,5 тысячи баксов
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hipe
- Писатель
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- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Re: Ребенку нужен нормальный микроскоп
Не, дешевле можете найти видел я точно были в магазинах и до 500
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Prokl
- Знаток
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- Сообщения: 254
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Ребенку нужен нормальный микроскоп
Микроскопы говорите интересуют вас, вообще когда искали в школьную лабораторию приличный микроскоп то изучили массу предложений и только подходящий был на этом сайте https://veber.ru/ решено даже было купить там их две штуки, плюс позже еще и телескоп там заказал я, отличный магазин с отличной ценовой политикой и отношением к покупателям, а это немаловажное значение имеет говорю вам серьезно
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glebushka
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Ребенку нужен нормальный микроскоп
Спасибо за помощь, отличный магазин мне кажется
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Ребенку нужен нормальный микроскоп
Микроскоп для лаборатории купили тут https://psc.by если вдруг нужен серьезный то это к ним, они предлагают достаточно широкую линейку микроскопов сейчас вот именно
- ofbtu
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 28 ноя 2022, 00:14
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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