RomanSimon » 16 фев 2023, 21:35

Каждый из родителей воспитывает ребенка, исходя из своего опыта и уровня образования, опыта друзей, соседей. Мой ребенок очень часто выводил из себя своим упорным нежеланием слушаться, истериками и агрессией. Было очень трудно. Детские психологи, знакомые врачи, прошла все. Пока не попадалась информация об этой Академии, где учат родителей, как правильно реагировать на агрессивное поведение детей. Эти навыки, что мы почерпнули называются АВА прикладная терапия. Они очень мне помогли. parent-academy .com/svyazatsya-s-nami Я поняла, как себя вести с сном, как добиваться от него нормальной реакции, учить его вещам, которые пригодятся в жизни. Узнала, что если малыш необычный, то в общении и воспитании нужны другие подходы. Именно им нас и учили. Не передать словами, насколько легче мне стало в общении с ребенком после полученных рекомендаций. Так что очень советую родителям деток с проблемами в развитии зайти на сайт и оставить заявку. Там вполне можно первоначально задать волнующие вопросы, получить ответы. И исходя из этого решать, как вам быть и нужно ли вам дополнительное обучение для того, чтобы уметь корректировать поведение своего ребенка.