Клуб для детей в Казани «ADRIANA»
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Клуб для детей в Казани «ADRIANA»
Клуб для детей в Казани «ADRIANA» смогла собрать все что приносит радость детям: секции для детей, детский лагерь где, будут экскурсии, бассейн, кулинарный мастер-класс и танцы, игровая комната для детей в Казани. Цель данного детского клуба дневного пребывания - сделать ваших детей более ловкими, сильными, быстрыми, выносливыми, общительными. Подробнее про клуб для детей в Казани здесь http://mylady.mybb.ru/viewtopic.php?id=20335
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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