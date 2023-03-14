Клуб для детей в Казани «ADRIANA»

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Клуб для детей в Казани «ADRIANA»

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 14 мар 2023, 13:30

Клуб для детей в Казани «ADRIANA» смогла собрать все что приносит радость детям: секции для детей, детский лагерь где, будут экскурсии, бассейн, кулинарный мастер-класс и танцы, игровая комната для детей в Казани. Цель данного детского клуба дневного пребывания - сделать ваших детей более ловкими, сильными, быстрыми, выносливыми, общительными. Подробнее про клуб для детей в Казани здесь http://mylady.mybb.ru/viewtopic.php?id=20335


cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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