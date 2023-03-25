Покупка детской коляски во Львове
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Покупка детской коляски во Львове
Доброго дня всем! Я ищу детскую коляску во Львове для моего новорожденного ребенка. Хотелось бы приобрести качественную и удобную модель по разумной цене. Буду благодарен за рекомендации магазинов или интернет-магазинов, где можно приобрести хорошую коляску. Желательно, чтобы были представлены разные варианты, чтобы можно было выбрать наиболее подходящую для нас модель. Заранее спасибо за помощь!
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Покупка детской коляски во Львове
Мы с женой не спешили покупать коляску, а купили спустя две недели после рождения доченьки. Выбирали универсальною, удобную и практичную. Могу подсказать магазин, в котором мы её покупали, там есть с чего выбрать.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Покупка детской коляски во Львове
Мы пока присматриваемся, никак не можем выбрать один вариант. Скажи пожалуйста, а какую именно коляску вы покупали для своей малышки, и в каком интернет-магазине? Буду очень благодарен!
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Покупка детской коляски во Львове
Подбирали мы коляску универсальную, чтобы она была и как люлька и прогулочная. Таким образом мы купили красивую и удобную детскую коляску универсальную 2 в 1 Junama Termo Eko 03 цветом капучино https://allo.ua/ru/l-viv/detskie-koljaski/ в интернет-магазине Алло, там сейчас кстати на коляски большие скидки.
Она оснащенная всем, чтобы ребенку было комфортно, даже при не очень хорошей погоде. К ней идет вместительная сумочка, в которую можно взять все необходимое для прогулки с ребенком. Данная модель представлена в нескольких цветах.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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