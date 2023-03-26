Тут зависимый может по-настоящему задуматься
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Тут зависимый может по-настоящему задуматься
Я проходил курс реабилитации в центре Наркоцентр №1 https://rehab-nn.ru/ в период с 20.08.21 и по 5.09.21. В центре проводились занятия по специальным методикам реабилитации зависимых. Руководство и коллектив позитивные. Мне очень понравилось и все способствовало моему лечению и выздоровлению.
- thomast
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 мар 2023, 14:19
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