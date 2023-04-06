RomanSimon » 06 апр 2023, 18:14

Мы наконец поняли, в чем заключается проблема в обучении нашего сына. Он очень сообразительный ребенок, хорошо выражает свои мысли, но при этом неспособен читать и писать на уровне своего класса. Что только не делали, просто руки уже опускались, считали, что причина в нас, затем в нем. Оказалось, подходы были неверны. Нашли Центр коррекции дислексии. Там разработаны специальные программы для таких случаев как наш. fixdyslexia .com/contact Полезно для детей и родителей. Пусть не все получалось как надо и сразу. Но теперь мы очень довольны результатами. Рекомендую записаться на первичный прием, чтобы понять, ваш ли это случай.