Где можно заказать аниматора на детский праздник/день рождения?
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Где можно заказать аниматора на детский праздник/день рождения?
Где можно заказать аниматора на детский праздник/день рождения? Нужно агентство с хорошими отзывами и доступными ценами.
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где можно заказать аниматора на детский праздник/день рождения?
Я лично обращался в "Сказочную галерею" за услугами аниматора на детский праздник, это агентство детских праздников посмотрите на сайте. Хочу сказать, что это агентство заслуживает самых лестных отзывов! Аниматор был просто великолепен, дети были в восторге, а я остался доволен профессиональным подходом и организацией мероприятия. Рекомендую всем!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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