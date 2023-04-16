Где можно заказать аниматора на детский праздник/день рождения?

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Где можно заказать аниматора на детский праздник/день рождения?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 16 апр 2023, 18:26

Где можно заказать аниматора на детский праздник/день рождения? Нужно агентство с хорошими отзывами и доступными ценами.


samoeglavnoe**
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Re: Где можно заказать аниматора на детский праздник/день рождения?

Новое сообщение IntoSpace » 16 апр 2023, 18:51

Я лично обращался в "Сказочную галерею" за услугами аниматора на детский праздник, это агентство детских праздников посмотрите на сайте. Хочу сказать, что это агентство заслуживает самых лестных отзывов! Аниматор был просто великолепен, дети были в восторге, а я остался доволен профессиональным подходом и организацией мероприятия. Рекомендую всем!
IntoSpace
Фанат
 
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