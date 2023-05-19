Развод и дети
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Развод и дети
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Schmille
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 май 2023, 16:58
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Re: Развод и дети
Schmille писал(а):Привет, случилась одна не очень приятная ситуация, молодые люди поженились, она забеременела, ну и тут скандал.. решили развестись. Подскажите, каковы юридические и этические аспекты оформления развода во время беременности? Могут ли быть последствия для матери и ребенка? Какие альтернативные решения и поддержка доступны для семей, сталкивающихся с подобными ситуациями?
От таких историй грустно становится. Но к сожалению разное бывает в жизни. Юридические и этические аспекты оформления развода во время беременности могут быть достаточно сложными. Важно обратиться к профессионалу, чтобы получить конкретную правовую консультацию. Вот кстати хорошая статья, возможно она поможет тебе разобраться в этой ситуации: https://romanivanov.lawyer/publications/mozhno-li-oformit-razvod-vo-vremya-beremennosti Там ты найдешь информацию о возможных последствиях для матери и ребенка, а также о альтернативных решениях и поддержке для семей, сталкивающихся с подобными ситуациями. Желаю тебе найти нужные ответы и поддержку!
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CadBane
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 май 2023, 17:13
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