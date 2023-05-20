Самокат

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Самокат

Новое сообщение IvanovIvan » 20 май 2023, 12:47

Какие сейчас самокаты можно посмотреть для покупки и где? Какие самокаты у ваших деток? Подскажите, так легче будет выбрать самокат сыну.


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IvanovIvan
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Re: Самокат

Новое сообщение Kiolpiols » 20 май 2023, 17:57

А сколько лет ребенку? У нас с 5 лет уже были двухколесные самокаты. Вы можете посмотреть самокаты в магазине ЕвроВелосеть https://www.euroveloset.ru/cat-samokati-i-begoveli/ Мы именно тут покупали все наши самокаты, лучшее соотношение цены и качества, сравнивал всегда стоимость перед покупкой с другими магазинами. Мне нравятся самокаты BIBITU, они не убиваемые, устойчивые, легкие и бюджетные по цене.
Kiolpiols
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