Самокат
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Самокат
Какие сейчас самокаты можно посмотреть для покупки и где? Какие самокаты у ваших деток? Подскажите, так легче будет выбрать самокат сыну.
-
IvanovIvan
- Фанат
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
-
Re: Самокат
А сколько лет ребенку? У нас с 5 лет уже были двухколесные самокаты. Вы можете посмотреть самокаты в магазине ЕвроВелосеть https://www.euroveloset.ru/cat-samokati-i-begoveli/ Мы именно тут покупали все наши самокаты, лучшее соотношение цены и качества, сравнивал всегда стоимость перед покупкой с другими магазинами. Мне нравятся самокаты BIBITU, они не убиваемые, устойчивые, легкие и бюджетные по цене.
- Kiolpiols
- Читатель
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8