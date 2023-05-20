Игрушка в подарок
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Игрушка в подарок
Скоро у моей крестницы день рождения и я не знаю, что можно подарить ребенку на 8 лет? Уже вроде бы не маленькая( Просто деньги подарить - не вариант.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Игрушка в подарок
Интересный возраст, поэтому выбрать игрушку не проблема. Я бы посоветовал конструктор какой-то рассмотреть или же, игровой набор. Посмотрите каталог игрушек для девочек https://www.companysng.ru/cat-igrushki-dlya-devochek/ Я в этом магазине своей дочери недавно покупал игровой набор "Создай прическу". Доченька в восторге, каждый день играет.
- Kiolpiols
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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