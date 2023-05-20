Игрушка в подарок

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Игрушка в подарок

Новое сообщение IvanovIvan » 20 май 2023, 21:23

Скоро у моей крестницы день рождения и я не знаю, что можно подарить ребенку на 8 лет? Уже вроде бы не маленькая( Просто деньги подарить - не вариант.


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IvanovIvan
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Re: Игрушка в подарок

Новое сообщение Kiolpiols » 20 май 2023, 21:59

Интересный возраст, поэтому выбрать игрушку не проблема. Я бы посоветовал конструктор какой-то рассмотреть или же, игровой набор. Посмотрите каталог игрушек для девочек https://www.companysng.ru/cat-igrushki-dlya-devochek/ Я в этом магазине своей дочери недавно покупал игровой набор "Создай прическу". Доченька в восторге, каждый день играет.
Kiolpiols
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