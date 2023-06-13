samoeglavnoe** » 13 июн 2023, 07:30

Привет, всем! У меня есть вопрос к вам. Я ищу онлайн платформу, где мой шестилетний ребенок сможет развиваться и обучаться. Может быть, кто-то из вас уже пользовался подобными сервисами? Буду благодарен за любую информацию и рекомендации! Хотелось бы, чтобы на этой платформе были интересные и развивающие занятия, подходящие именно для детей этого возраста. Жду ваших советов!