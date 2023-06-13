Где найти онлайн платформу для развития и обучения детей, занятия для 6 лет?

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Где найти онлайн платформу для развития и обучения детей, занятия для 6 лет?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 13 июн 2023, 07:30

Привет, всем! У меня есть вопрос к вам. Я ищу онлайн платформу, где мой шестилетний ребенок сможет развиваться и обучаться. Может быть, кто-то из вас уже пользовался подобными сервисами? Буду благодарен за любую информацию и рекомендации! Хотелось бы, чтобы на этой платформе были интересные и развивающие занятия, подходящие именно для детей этого возраста. Жду ваших советов!


samoeglavnoe**
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Re: Где найти онлайн платформу для развития и обучения детей, занятия для 6 лет?

Новое сообщение IntoSpace » 13 июн 2023, 08:07

"Я недавно наткнулся на отличную платформу для развития и обучения детей под названием Kids Smart, тут есть развивающие занятия для 6 лет они предлагают широкий выбор интерактивных занятий для детей в возрасте 6 лет и старше. Мне понравилось, что дети могут заниматься на персональных компьютерах, планшетах и смартфонах, что очень удобно в нашем современном мире. Я сам обратился к их услугам для своего ребенка, и результаты меня приятно удивили. Ребенок не только получил новые знания, но и развил навыки решения задач, логического мышления и креативности. Кроме того, Kids Smart предлагает различные курсы по математике, чтению, наукам и другим областям. Они также имеют простую и интуитивно понятную платформу, что делает использование еще более удобным. Моему ребенку очень понравилось обучаться на Kids Smart, и я рекомендую эту платформу всем родителям, ищущим качественные развивающие занятия для своих детей. Попробуйте Kids Smart, и я уверен, что вам тоже понравится!

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IntoSpace
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