Хочу поставить детям на дачу бассейн
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Хочу поставить детям на дачу бассейн
Хочу поставить детям на дачу бассейн. Можете подсказать в каком сейчас магазине могут продаваться бассейны.
- Anton560
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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Re: Хочу поставить детям на дачу бассейн
Бассейны продаются почти везде. Можно посмотреть на рынках или в детских магазинах.
- Ivan95
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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