Хочу поставить детям на дачу бассейн

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Хочу поставить детям на дачу бассейн

Новое сообщение Anton560 » 24 июн 2023, 10:49

Хочу поставить детям на дачу бассейн. Можете подсказать в каком сейчас магазине могут продаваться бассейны.


Anton560
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Re: Хочу поставить детям на дачу бассейн

Новое сообщение Ivan95 » 24 июн 2023, 13:44

Бассейны продаются почти везде. Можно посмотреть на рынках или в детских магазинах.
Ivan95
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