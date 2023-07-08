Думаем с женой поменять себе подушки

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Думаем с женой поменять себе подушки

Новое сообщение Владлен » 08 июл 2023, 18:28

Думаем с женой поменять себе подушки. В каких сейчас магазинах их можно будет посмотреть.


Владлен
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Re: Думаем с женой поменять себе подушки

Новое сообщение Ivan95 » 08 июл 2023, 20:46

Можете посмотреть хорошие подушки на рынке. Там вы как раз сможете подобрать для себя хорошие подушки чтобы было вам удобно спать.
Ivan95
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Сообщения: 18
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:37
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