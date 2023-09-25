Поиск учебников Украины: помогите, пожалуйста!
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Поиск учебников Украины: помогите, пожалуйста!
Привет, друзья! Мне срочно нужны учебники для Украины от 1 до старших классов. Нашёл быстро много сайтов, но не уверен в их надежности. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь проверенный ресурс, где я мог бы бесплатно ознакомиться с учебниками онлайн? Заранее спасибо за помощь!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Поиск учебников Украины: помогите, пожалуйста!
Конечно, могу посоветовать проверенный и официальный источник. Заходи на "підручники - Официальный сайт учебников Украины" . Там собраны учебники для всех классов, начиная с первого и заканчивая старшими. Этот сайт официальный и бесплатный, предоставлен Міністерством освіти України. Ты сможешь легко и быстро ознакомиться с учебниками по любому предмету, и, главное, это совершенно безопасно. Удачи в учебе!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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