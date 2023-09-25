samoeglavnoe** » 25 сен 2023, 21:56

Привет, друзья! Мне срочно нужны учебники для Украины от 1 до старших классов. Нашёл быстро много сайтов, но не уверен в их надежности. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь проверенный ресурс, где я мог бы бесплатно ознакомиться с учебниками онлайн? Заранее спасибо за помощь!