Поиск учебников Украины: помогите, пожалуйста!

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Поиск учебников Украины: помогите, пожалуйста!

Новое сообщение samoeglavnoe** » 25 сен 2023, 21:56

Привет, друзья! Мне срочно нужны учебники для Украины от 1 до старших классов. Нашёл быстро много сайтов, но не уверен в их надежности. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь проверенный ресурс, где я мог бы бесплатно ознакомиться с учебниками онлайн? Заранее спасибо за помощь!


samoeglavnoe**
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Re: Поиск учебников Украины: помогите, пожалуйста!

Новое сообщение IntoSpace » 25 сен 2023, 22:05

Конечно, могу посоветовать проверенный и официальный источник. Заходи на "підручники - Официальный сайт учебников Украины" . Там собраны учебники для всех классов, начиная с первого и заканчивая старшими. Этот сайт официальный и бесплатный, предоставлен Міністерством освіти України. Ты сможешь легко и быстро ознакомиться с учебниками по любому предмету, и, главное, это совершенно безопасно. Удачи в учебе!
IntoSpace
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