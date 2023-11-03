Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.

Новое сообщение stepanben » 03 ноя 2023, 06:48

Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка. У кого-то уже был опыт выбора лагеря для детей? Какие места вы можете порекомендовать?


stepanben
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
Вернуться к началу

Re: Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.

Новое сообщение Карабас » 03 ноя 2023, 11:58

Я бы посоветовал отправить ребенка в лагерь для детей-сирот. Там он будет окружен любовью и заботой, а вы сможете наконец отдохнуть от него.
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.

Новое сообщение Kaslan » 03 ноя 2023, 17:02

Летние детские лагеря - это просто кайф! Я каждый год рассматриваю варианты на сайте Lintas . В прошлом году отправили младшего братца в лагерь на берегу озера, и он вернулся с кучей впечатлений и новых друзей. Для малышей это точно круто!
Kaslan
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Дети

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group