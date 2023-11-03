Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.
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Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.
Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка. У кого-то уже был опыт выбора лагеря для детей? Какие места вы можете порекомендовать?
- stepanben
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.
Я бы посоветовал отправить ребенка в лагерь для детей-сирот. Там он будет окружен любовью и заботой, а вы сможете наконец отдохнуть от него.
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Я ищу детский лагерь для отдыха своего ребенка.
Летние детские лагеря - это просто кайф! Я каждый год рассматриваю варианты на сайте Lintas . В прошлом году отправили младшего братца в лагерь на берегу озера, и он вернулся с кучей впечатлений и новых друзей. Для малышей это точно круто!
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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