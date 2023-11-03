Kaslan » 03 ноя 2023, 17:02

Летние детские лагеря - это просто кайф! Я каждый год рассматриваю варианты на сайте Lintas . В прошлом году отправили младшего братца в лагерь на берегу озера, и он вернулся с кучей впечатлений и новых друзей. Для малышей это точно круто!