Для ребенка нужно купить удобный матрас.
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Для ребенка нужно купить удобный матрас.
Добрый день, не подскажите, где в Санкт-Петербурге можно купить удобный односпальный матрас? А то Икеа закрылась, и я теперь не знаю, где можно покупать хорошие матрасы. Мы просто совсем недавно переехали в этот город, и сейчас занимаемся обустройством съемной квартиры. Для нас с женой матрас есть, видимо от прошлых жильцов остался, а для ребенка - нет.
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Бобров Даниил
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 ноя 2023, 22:34
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Re: Для ребенка нужно купить удобный матрас.
Да есть много магазинов, где можно купить хороший спальный матрас. Та же самая Аскона. У них, кстати, помимо матрасов, очень хорошие подушки и одеяла, ну это если вам нужно.
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Гущин Иван
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 ноя 2023, 22:52
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Re: Для ребенка нужно купить удобный матрас.
Вы серьезно считайте, что Икеа делала хорошие матрасы? Поверьте, это не так, на их матрас невозможно комфортно спать. Да, мебель у них действительно хорошая. Матрасы лучше покупать в каких-то профильных магазинах. Вот, например, один из таких магазинов в Петербурге Raiton https://spb.raiton.ru/category/matrasy/preset/odnospalnye-matrasy/. И советую обратить внимание на односпальные матрасы марки One Base Medium.
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Сергеев Михаил
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 23:30
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Re: Для ребенка нужно купить удобный матрас.
Михаил, вот вообще с вами не согласен по поводу икеевских матрасов. Я на их матрасе проспал лет 10, и поменял только из-за того, что пролил кофе, как-то неприятно было на нем спать.
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Яковлев Никита
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 ноя 2023, 23:09
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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