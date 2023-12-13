Для ребенка нужно купить удобный матрас.

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Для ребенка нужно купить удобный матрас.

Новое сообщение Бобров Даниил » 13 дек 2023, 14:08

Добрый день, не подскажите, где в Санкт-Петербурге можно купить удобный односпальный матрас? А то Икеа закрылась, и я теперь не знаю, где можно покупать хорошие матрасы. Мы просто совсем недавно переехали в этот город, и сейчас занимаемся обустройством съемной квартиры. Для нас с женой матрас есть, видимо от прошлых жильцов остался, а для ребенка - нет.


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Re: Для ребенка нужно купить удобный матрас.

Новое сообщение Гущин Иван » 13 дек 2023, 14:16

Да есть много магазинов, где можно купить хороший спальный матрас. Та же самая Аскона. У них, кстати, помимо матрасов, очень хорошие подушки и одеяла, ну это если вам нужно.
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Re: Для ребенка нужно купить удобный матрас.

Новое сообщение Сергеев Михаил » 13 дек 2023, 14:26

Вы серьезно считайте, что Икеа делала хорошие матрасы? Поверьте, это не так, на их матрас невозможно комфортно спать. Да, мебель у них действительно хорошая. Матрасы лучше покупать в каких-то профильных магазинах. Вот, например, один из таких магазинов в Петербурге Raiton https://spb.raiton.ru/category/matrasy/preset/odnospalnye-matrasy/. И советую обратить внимание на односпальные матрасы марки One Base Medium.
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Re: Для ребенка нужно купить удобный матрас.

Новое сообщение Яковлев Никита » 13 дек 2023, 14:34

Михаил, вот вообще с вами не согласен по поводу икеевских матрасов. Я на их матрасе проспал лет 10, и поменял только из-за того, что пролил кофе, как-то неприятно было на нем спать.
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