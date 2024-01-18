Ищу онлайн-форум для мам

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Ищу онлайн-форум для мам

Новое сообщение Popetarnyi » 18 янв 2024, 16:47

Ищу онлайн-форум для мам, где можно обсудить опыт воспитания детей и получить советы от опытных родителей.


Popetarnyi
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
Вернуться к началу

Re: Ищу онлайн-форум для мам

Новое сообщение Kanniga » 18 янв 2024, 20:23

Онлайн-форумы для мам? Серьезно? Все там разговаривают, но советы - ерунда. Пробуй сама разбираться.
Kanniga
Писатель
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
Вернуться к началу

Re: Ищу онлайн-форум для мам

Новое сообщение Karoline » 19 янв 2024, 02:24

С https://mom-talks.ru я нашел поддержку и советы от опытных мам. Попав на форум, мне стало легче разбираться в мире детских вопросов. Обмен опытом, искренние отзывы – здесь настоящее "мамин клуб", где каждый может найти ответы на свои вопросы.
Karoline
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Дети

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group