Ищу онлайн-форум для мам
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Ищу онлайн-форум для мам
Ищу онлайн-форум для мам, где можно обсудить опыт воспитания детей и получить советы от опытных родителей.
- Popetarnyi
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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Re: Ищу онлайн-форум для мам
Онлайн-форумы для мам? Серьезно? Все там разговаривают, но советы - ерунда. Пробуй сама разбираться.
- Kanniga
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Ищу онлайн-форум для мам
С https://mom-talks.ru я нашел поддержку и советы от опытных мам. Попав на форум, мне стало легче разбираться в мире детских вопросов. Обмен опытом, искренние отзывы – здесь настоящее "мамин клуб", где каждый может найти ответы на свои вопросы.
- Karoline
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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