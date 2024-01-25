samoeglavnoe** » 25 янв 2024, 13:33

Привет, друзья! Расскажите, где лучше всего приобрести Lego? Мой малыш просто обожает эти развивающие игрушки, и я хочу сделать ему приятное. Где можно найти самый широкий ассортимент и, конечно же, по выгодным ценам? Буду благодарен за любые советы и рекомендации!