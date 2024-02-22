Опыт родительского сопротивления: как вы помогли своему ребенку бороться с наркозависимостью?

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Опыт родительского сопротивления: как вы помогли своему ребенку бороться с наркозависимостью?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 22 фев 2024, 15:38

Привет всем! Хочу поделиться своим опытом и услышать ваши истории. Как вы помогали своим детям справиться с наркозависимостью? Какие методы и подходы сработали у вас? Буду благодарен за любые советы и поддержку. Вместе мы сильнее!


samoeglavnoe**
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Сообщения: 343
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Re: Опыт родительского сопротивления: как вы помогли своему ребенку бороться с наркозависимостью?

Новое сообщение IntoSpace » 22 фев 2024, 15:44

Очень тяжелая, но важная тема. В процессе борьбы с зависимостью нашего сына, мы нашли поддержку на сайте "Комитет матерей" помощь родителям наркоманов. Особенно полезными оказались рекомендации организации мероприятий в семье и вовлечение в активные занятия.

Советую обратить внимание на групповые тренинги по самопознанию и участию в благотворительных акциях. Мы сыграли важную роль в жизни сына, став частью комьюнити, где поддержка и понимание идут вместе. Наш сын постепенно находил свое место в обществе, благодаря включению в активную жизнь и поддержке со стороны сообщества.

IntoSpace
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