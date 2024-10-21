развивающие игры
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развивающие игры
Кто сможет посоветовать какие-то развивающие игры для деток? Сейчас их столько много и очень сложно определиться.
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kira
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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Re: развивающие игры
Да, я с вами согласна. Конечно, хочется для своего ребенка выбрать игрушки и игры, которые будут ему действительно интересны. При этом на это не хочется тратить много времени. Последний раз я покупала сыну фото-конструктор от Mozix. Этот конструктор развивает у детей внимание и усидчивость. Сыну ну очень нравится.
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Marysa23
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 17:13
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Re: развивающие игры
Честно говоря, не знаю, сколько лет вашему ребенку. Моему сыну уже 14, и я подарил ему лучшие настольные ролевые игры. Они развивают логическое мышление, учат принимать решения и планировать действия наперёд. А ещё это отличный способ провести время всей семьёй.
- игорян565
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 21:54
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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