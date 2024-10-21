развивающие игры

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развивающие игры

Новое сообщение kira » 21 окт 2024, 17:02

Кто сможет посоветовать какие-то развивающие игры для деток? Сейчас их столько много и очень сложно определиться.


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Re: развивающие игры

Новое сообщение Marysa23 » 23 окт 2024, 09:45

Да, я с вами согласна. Конечно, хочется для своего ребенка выбрать игрушки и игры, которые будут ему действительно интересны. При этом на это не хочется тратить много времени. Последний раз я покупала сыну фото-конструктор от Mozix. Этот конструктор развивает у детей внимание и усидчивость. Сыну ну очень нравится.
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Re: развивающие игры

Новое сообщение игорян565 » 20 фев 2025, 22:12

Честно говоря, не знаю, сколько лет вашему ребенку. Моему сыну уже 14, и я подарил ему лучшие настольные ролевые игры. Они развивают логическое мышление, учат принимать решения и планировать действия наперёд. А ещё это отличный способ провести время всей семьёй.
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