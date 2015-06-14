При поддержке посольства мы открываем частную русскую школу в Бургасе.
Находиться пока что мы будем по адресу - ул. Милин камък 7, это тупичок между областной администрацией и ул. Александровской.
Занятия начнутся 1 сентября. Стоимость обучения - 250 евро в месяц, число мест ограничено.
Предварительная запись - на сайте http://shkolaburgas.bg
Ученики будут получать удостоверения об аттестации за соответствующую четверть и класс, а после 11 класса - сдача ЕГЭ в Софии.
Обучение будет вестись на русском языке и по русской программе, при участии посольской школы.