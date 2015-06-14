Русская школа в Бургасе

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Русская школа в Бургасе

Новое сообщение shkolaburgas » 14 июн 2015, 21:50

Здравствуйте!

При поддержке посольства мы открываем частную русскую школу в Бургасе.

Находиться пока что мы будем по адресу - ул. Милин камък 7, это тупичок между областной администрацией и ул. Александровской.

Занятия начнутся 1 сентября. Стоимость обучения - 250 евро в месяц, число мест ограничено.

Предварительная запись - на сайте http://shkolaburgas.bg

Ученики будут получать удостоверения об аттестации за соответствующую четверть и класс, а после 11 класса - сдача ЕГЭ в Софии.

Обучение будет вестись на русском языке и по русской программе, при участии посольской школы.



Образовательный центр "Русская школа" в Бургасе - http://shkolaburgas.bg

Бургас, ул. Милин камък 7

Телефоны: 0877 463 884 0889 845 993

shkolaburgas
 
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Re: Русская школа в Бургасе

Новое сообщение Рибон » 10 сен 2022, 19:35

Сейчас русские школы есть по всему миру, так что совершенно не сложно определиться. Я так в Ташкенте нашел школу, где изучение русского, а так же английского языков. Частную, конечно же. Нравится еще и то, что там внедрены инновационные технологии педагогики, развивают самостоятельное принятие решений, критическое мышление, креативность, навыки работы в команде. Такие частные школы математики языка в ташкенте https://profi-school.uz/ - явление довольно редкое, но все же они есть. Школа "Profi School" называется.
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