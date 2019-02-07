Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании

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Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании

Новое сообщение Альберт Вороненко » 07 фев 2019, 07:43

Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании


Альберт Вороненко
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании

Новое сообщение Diduo » 07 фев 2019, 10:30

Турецких сериалов очень много, все и не пересмотрите. Но могу предложить те, которые понравились мне - это Любовь напрокат, Сыла. Возвращение домой, В ожидании солнца , Султан моего сердца 2018 год, Курт Сеит и Александра , Между небом и землей. Посмотрите эти, обращайтесь, еще набросаю.
Diduo
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании

Новое сообщение LionStorm » 07 фев 2019, 15:59

Могу предложить парочку сериалов с теми же героями что играют в Кольца Ефании, например " Ты расскажи, Карадениз " , " Маленькие преступления ", " Эртугрул. Воскресший Эртугрул ". Больше турецких сериалов можете найти на кино портале http://tureckie-seriali.ru
LionStorm
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании

Новое сообщение ymka » 07 мар 2019, 22:09

Интересный вариант
ymka
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Сообщения: 101
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании

Новое сообщение Вармолей » 07 мар 2019, 22:10

Здравствуйте, если вы хотите посмотреть хорошее кино то вы можете зайти на портал который называется https://likefilmdb.ru здесь есть большое количество интересных фильмов вам они должны понравиться
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании

Новое сообщение Nardaylana » 16 мар 2019, 01:54

Королек птичка певчая)
Nardaylana
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 мар 2019, 11:29
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании

Новое сообщение gosbon74 » 31 янв 2020, 13:27

Да, согласен, птичка певчая действительно хороший турецкий сериальчик. Предлагаю познакомиться с сериалами новинками 2020 и выбрать себе хороший сериальчик из огромного количества контента, в том числе и турецкого :)))
gosbon74
 
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