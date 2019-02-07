Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании
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Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании
Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании
- Альберт Вороненко
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании
Турецких сериалов очень много, все и не пересмотрите. Но могу предложить те, которые понравились мне - это Любовь напрокат, Сыла. Возвращение домой, В ожидании солнца , Султан моего сердца 2018 год, Курт Сеит и Александра , Между небом и землей. Посмотрите эти, обращайтесь, еще набросаю.
- Diduo
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании
Могу предложить парочку сериалов с теми же героями что играют в Кольца Ефании, например " Ты расскажи, Карадениз " , " Маленькие преступления ", " Эртугрул. Воскресший Эртугрул ". Больше турецких сериалов можете найти на кино портале http://tureckie-seriali.ru
- LionStorm
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании
Интересный вариант
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании
Здравствуйте, если вы хотите посмотреть хорошее кино то вы можете зайти на портал который называется https://likefilmdb.ru здесь есть большое количество интересных фильмов вам они должны понравиться
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании
Королек птичка певчая)
- Nardaylana
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 мар 2019, 11:29
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Re: Какой турецкий сериал посмотреть ? Последним смотрели Кольца Ефании
Да, согласен, птичка певчая действительно хороший турецкий сериальчик. Предлагаю познакомиться с сериалами новинками 2020 и выбрать себе хороший сериальчик из огромного количества контента, в том числе и турецкого ))
- gosbon74
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 янв 2020, 13:18
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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