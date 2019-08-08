Игрульки

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Игрульки

Новое сообщение glebushka » 08 авг 2019, 13:33

Во что играете господа? ГТА надоело, танки туда же, это что все?


glebushka
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Игрульки

Новое сообщение LVS » 08 авг 2019, 16:03

glebushka писал(а):Во что играете господа? ГТА надоело, танки туда же, это что все?

Танки это отличная игрушка вы чего культовая

LVS
Писатель
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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