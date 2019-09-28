Литература

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Литература

Новое сообщение LVS » 28 сен 2019, 11:16

Жена любит читать у меня, но естественно ей не все нравится, вот попросила найти портал где чего-то интересненького можно найти в плане литературы


LVS
Фанат
 
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
Вернуться к началу

Re: Литература

Новое сообщение glebushka » 28 сен 2019, 14:18

Может просто сама пусть поищет скажем на Либрусеке что читать
glebushka
Писатель
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Культура

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group