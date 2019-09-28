Литература
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Литература
Жена любит читать у меня, но естественно ей не все нравится, вот попросила найти портал где чего-то интересненького можно найти в плане литературы
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Литература
Может просто сама пусть поищет скажем на Либрусеке что читать
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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