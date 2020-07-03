Сериалы

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Сериалы

Новое сообщение gambit » 03 июл 2020, 14:35

В последнее время пришлись по душе фэнтезийные сериалы. Может, Вы мне какие-то для просмотра порекомендуете?


gambit
Фанат
 
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Re: Сериалы

Новое сообщение wenow » 03 июл 2020, 14:51

Обязательно посмотрите фэнтезийные сериалы Падение Трои и Террор, выложенные вот на этом сайте https://hdserial.live/serialy/fjentezi/ . Мне они из данного жанра больше всего понравились. Особенно, учитывая, насколько профессионально сняты эти картины.
wenow
Писатель
 
Сообщения: 51
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